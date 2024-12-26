В Перми наградили победителей ежегодного конкурса «Лидер Пермского края»

Выступая на церемонии награждения, губернатор Дмитрий Махонин поблагодарил всех, кто участвовал в конкурсе, подчеркнув, что вне зависимости от его итогов каждый из них уже победитель. «Мы уже не первый год проводим этот конкурс. Я думаю, что постепенно он становится нашей традицией. Регион развивается, и это связано с деятельностью таких людей, как вы. Я горжусь тем, что стою на одной сцене с теми, кто номинирован, кто подал заявки в этом году. Желаю, чтобы ваши стремления в развитии не останавливались, потому что от того, что у нас получается, зависит жизнь каждого прикамца», — заявил глава региона.