Новое производство Усольского калийного комбината подорожало на 21 млрд рублей

Объем инвестиций в комплексный проект по созданию промышленного производства «Усольский калийный комбинат» вырастет на 21,1 млрд руб. и составит 136,5 млрд руб. Такое решение было озвучено на недавнем совете по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Кроме этого, срок реализации проекта переносится на 2027 год. Возведением предприятия занимается ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат».