Новое производство Усольского калийного комбината подорожало на 21 млрд рублей

Объем инвестиций в комплексный проект по созданию промышленного производства «Усольский калийный комбинат» вырастет на 21,1 млрд руб. и составит 136,5 млрд руб. Такое решение было озвучено на недавнем совете по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Кроме этого, срок реализации проекта переносится на 2027 год. Возведением предприятия занимается ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат».
Проект строительства промпроизводства ведется с 2016 года.
ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» входит в холдинг «Еврохим», который является одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Комбинат занимается добычей калийных руд на руднике, построенном в Усолье в 2018 году, и производством хлористого калия. Выручка общества в 2022 году составила 116 млрд руб., чистая прибыль — 94 млрд руб.