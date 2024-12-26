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Цены на продукты снизили после прокурорской проверки в Хабаровском крае

Индивидуальный предприниматель завышал предельный размер розничной надбавки.

Источник: Комсомольская правда

В районе имени Полины Осипенко прокуратура провела проверку в местном магазине. Индивидуальный предприниматель завышал цены на продукты первой необходимости. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В магазине выявлены завышенные надбавки на сахар, крупы и растительное масло. Проверка прокуратуры показала, что стоимость превышала предельные значения, установленные законом.

«Прокурор направил владельцу представление с требованием устранить нарушения. Также было инициировано дело об административной ответственности по статье КоАП РФ», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После вмешательства надзорного органа цены на продукты привели в соответствие с законодательством.

Прокуратура
торговля