Цены на продукты снизили после прокурорской проверки в Хабаровском крае

В районе имени Полины Осипенко прокуратура провела проверку в местном магазине. Индивидуальный предприниматель завышал цены на продукты первой необходимости. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В магазине выявлены завышенные надбавки на сахар, крупы и растительное масло. Проверка прокуратуры показала, что стоимость превышала предельные значения, установленные законом.
«Прокурор направил владельцу представление с требованием устранить нарушения. Также было инициировано дело об административной ответственности по статье КоАП РФ», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
После вмешательства надзорного органа цены на продукты привели в соответствие с законодательством.