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Роспотребнадзор предупредил самарцев о поддельной красной икре на прилавках магазинов

Роспотребнадзор по Самарской области, получив информацию от коллег из Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, предупредил жителей, что в продаже может находиться красная икра производства ООО «Персей» (юридический и адрес производства продавца зарегистрированы в городе Корсаков Сахалинской области) с датой производства, в частности, от 1.10.2024 г.

Источник: AP 2024

Однако указанное ООО признано банкротом по решению сахалинского арбитража еще в ноябре 2015 года, а деятельность юрлица прекращена 20 декабря 2019 года в связи с его ликвидацией.

«С 2016 года хозяйственная деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не осуществляется. По юридическому адресу: Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42, находится другой хозяйствующий субъект», — рассказали в пресс-службе самарского управления. — Таким образом, ООО «Персей» является «предприятием-призраком», производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем данная продукция может быть опасной для здоровья граждан".