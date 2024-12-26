Роспотребнадзор предупредил самарцев о поддельной красной икре на прилавках магазинов

«С 2016 года хозяйственная деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не осуществляется. По юридическому адресу: Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42, находится другой хозяйствующий субъект», — рассказали в пресс-службе самарского управления. — Таким образом, ООО «Персей» является «предприятием-призраком», производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем данная продукция может быть опасной для здоровья граждан".