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Новогодний отдых в Беларуси подорожал для россиян больше, чем в Италии и Эмиратах

В этом году Беларусь вошла в тройку лидеров среди самых популярных направлений для новогоднего отдыха у россиян. При этом, рост цен на отдых у нас для восточных соседей оказался самым существенным.

Источник: Reuters

По информации издания «Ведомости», самыми востребованными направлениями при бронировании туров на Новый год в России в этом году стали Турция и Таиланд. На третьем месте оказалась Беларусь, количество бронирований у нас выросло по сравнению с прошлым годом на 20%.

Однако рост цен на отдых в Беларуси оказался самым существенным для российских туристов по сравнению с другими странами. Он составил в среднем 22%. Тогда как популярные Турция и Таиланд выросли в цене на 4 и 7% соответственно.

Ночь в гостиницах Италии подорожала для россиян на 17%, а в Эмиратах и вовсе подешевела на 9%.

туризм и отдых