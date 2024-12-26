Новогодний отдых в Беларуси подорожал для россиян больше, чем в Италии и Эмиратах

По информации издания «Ведомости», самыми востребованными направлениями при бронировании туров на Новый год в России в этом году стали Турция и Таиланд. На третьем месте оказалась Беларусь, количество бронирований у нас выросло по сравнению с прошлым годом на 20%.
Однако рост цен на отдых в Беларуси оказался самым существенным для российских туристов по сравнению с другими странами. Он составил в среднем 22%. Тогда как популярные Турция и Таиланд выросли в цене на 4 и 7% соответственно.
Ночь в гостиницах Италии подорожала для россиян на 17%, а в Эмиратах и вовсе подешевела на 9%.