На «отрицательный рост» зарплат жалуются работники детских садов и скорой медицинской помощи Владивостока

В службе скорой медицинской помощи тоже зарплатные проблемы. В частности, о нехватке средств заявляют водители бригад. Сейчас зарплата на одну ставку составляет 70 тысяч рублей. Раньше водители могли работать на две ставки и получать 140 тысяч, но сейчас руководство якобы запретило им это, ссылаясь на необходимость соблюдать режим труда и отдыха. С этой необходимостью шофёры не спорят, но припоминают, что несколько лет назад Олег Кожемяко в эфире регионального телевидения заявил о необходимости повысить зарплату водителей ССМП с 70 до 90 тысяч рублей. Такой уровень зарплаты шофёров устроил бы, но по неизвестным причинам поручение губернатора до сих пор не исполнено.