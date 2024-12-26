На «отрицательный рост» зарплат жалуются работники детских садов и скорой медицинской помощи Владивостока

О снижении заработной платы заявили сотрудники детских садов № 70 и № 144 во Владивостоке. До мая воспитатели получали в среднем от 55 до 60 тысяч рублей в месяц, затем их зарплаты понизили до 38 — 40 тысяч, из них оклад — 26 тысяч, остальное — стимулирующие надбавки, которые и урезали без видимых причин.
Предполагается, что воспитатели работают в группе по двое (один сотрудник — до обеда, второй — после), им ассистирует младший воспитатель (няня). В действительности воспитателям приходится работать по 12 часов без помощников. Дисциплинарных наказаний воспитатели не имеют (во всяком случае, руководство «на ковёр» никого не вызывало, конфликтов со стороны родителей не было, воспитатели уверены, что все требования работодателя, Трудового кодекса РФ и трудового договора они выполняют). Стаж воспитателей указанных детских садов — от трёх до 32 лет.
Воспитатели отправили свое обращение губернатору Приморья Олегу Кожемяко и на прямую линию к президенту Владимиру Путину, резюмировав его вопросом:
«Скажите, пожалуйста, почему у нас выросли все коммунальные услуги и поднялись цены на продукты, а зарплаты понизились?».
Пока что был получен только ответ от Правительства Приморского края в telegram-канале губернатора Кожемяко: воспитателям объяснили, что стимулирующие надбавки обязательной частью заработной платы не являются, надбавки можно получить за стаж, категорию и участие в различных конкурсах и мероприятиях. По факту невыплаты зарплат дошкольным работникам порекомендовали обращаться в Управление образования.
В службе скорой медицинской помощи тоже зарплатные проблемы. В частности, о нехватке средств заявляют водители бригад. Сейчас зарплата на одну ставку составляет 70 тысяч рублей. Раньше водители могли работать на две ставки и получать 140 тысяч, но сейчас руководство якобы запретило им это, ссылаясь на необходимость соблюдать режим труда и отдыха. С этой необходимостью шофёры не спорят, но припоминают, что несколько лет назад Олег Кожемяко в эфире регионального телевидения заявил о необходимости повысить зарплату водителей ССМП с 70 до 90 тысяч рублей. Такой уровень зарплаты шофёров устроил бы, но по неизвестным причинам поручение губернатора до сих пор не исполнено.