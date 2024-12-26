В Ростове не хватает более 1000 водителей общественного транспорта

Для привлечения водителей был создан учебно-курсовой комбинат от МУП «Ростовская транспортная компания», там обучают водителей троллейбусов и автобусов. Действуют другие меры поддержки — водителя возмещают часть процентной ставке по ипотеке и по кредитам на строительство жилья.