В Ростове не хватает более 1000 водителей общественного транспорта

Как сообщили в мэрии, в Ростове работает 1078 водителей общественного транспорта. Такое же количество было и в прошлом году.
По-прежнему водителей остро не хватает — требуется 1140 человек.
Для привлечения водителей был создан учебно-курсовой комбинат от МУП «Ростовская транспортная компания», там обучают водителей троллейбусов и автобусов. Действуют другие меры поддержки — водителя возмещают часть процентной ставке по ипотеке и по кредитам на строительство жилья.
Сообщается, что средняя зарплата водителей автобусов достигает 80,3 тыс. рублей, трамваев — 62,7 тыс. рублей и троллейбусов — 60,3 тыс. рублей.