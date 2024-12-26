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В Ростове не хватает более 1000 водителей общественного транспорта

В Ростове не хватает более 50% водителей общественного транспорта. Об этом сообщает «Деловая газета» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как сообщили в мэрии, в Ростове работает 1078 водителей общественного транспорта. Такое же количество было и в прошлом году.

По-прежнему водителей остро не хватает — требуется 1140 человек.

Для привлечения водителей был создан учебно-курсовой комбинат от МУП «Ростовская транспортная компания», там обучают водителей троллейбусов и автобусов. Действуют другие меры поддержки — водителя возмещают часть процентной ставке по ипотеке и по кредитам на строительство жилья.

Сообщается, что средняя зарплата водителей автобусов достигает 80,3 тыс. рублей, трамваев — 62,7 тыс. рублей и троллейбусов — 60,3 тыс. рублей.