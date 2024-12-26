В Свердловской области турналог могут не платить многодетные семьи

В Свердловской области с 1 января вводится туристический налог. Он будет действовать в 12-ти городах, в их числе и Екатеринбург.
Ставка турналога составит 1% или 100 рублей в сутки за одного гостя. По словам главы Екатеринбурга, сумму будут сразу включать в стоимость проживания.
— Этот налог коснется всех жителей Екатеринбурга и области, если они захотят поехать куда-то в санаторий или отдохнуть в коттедже, — рассказала ТАСС замглавы УФНС России по региону Марина Рябова.
Однако есть и группы, на которых туристический налог распространяться не будет. В их число входят герои СССР и России, полные кавалера ордена Славы, участники СВО, ветераны и инвалиды боевых действий, участники и инвалид Великой Отечественной войны и люди с инвалидностью. Также это не коснется граждан младше 18 лет и многодетных семей.