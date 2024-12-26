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Стало известно, как будут выплачивать пенсии на Кубани в январе 2025 года

На Кубани изменили график выплат пенсий в январе 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как будут выплачивать пенсии на Кубани в январе 2025 года. График озвучили в отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю.

Так, в отделениях почтовой связи региона жители получат пенсии и социальные выплаты:

— 3 января за 3-е и 4-е числа;

— 4 января — за 5, 6 и 7-е.

На кассе отделений почтовой связи пенсии выплатят:

— 6 января — за 3, 4, 5, 6 и 7-е числа;

— 8 января — за 8-е;

— 9 января — за 9-е и 10-е;

— 10 января — за 11-е и 12-е числа.

В отделениях почтовой связи Краснодара пенсии и социальные выплаты выдадут:

— 3 января — за 3 и 4 числа;

— 4 января — за 5 число;

— 5 января — за 3, 4 и 5 числа (на кассе отделений почтовой связи);

— 6 января — за 6 и 7 числа;

— 8 января — за 8 число;

— 9 января — за 9 число;

— 10 января — за 10 и 11 числа.

«Далее доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком», — сообщили в отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю.

Задать вопросы специалистам Отделения СФР по Краснодарскому краю можно, позвонив в единый контактный центр — 8 (800) 100−00−01. Региональные операторы центра работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов и в пятницу с 8:00 до 16:00 часов.