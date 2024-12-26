Стало известно, как будут выплачивать пенсии на Кубани в январе 2025 года. График озвучили в отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю.
Так, в отделениях почтовой связи региона жители получат пенсии и социальные выплаты:
— 3 января за 3-е и 4-е числа;
— 4 января — за 5, 6 и 7-е.
На кассе отделений почтовой связи пенсии выплатят:
— 6 января — за 3, 4, 5, 6 и 7-е числа;
— 8 января — за 8-е;
— 9 января — за 9-е и 10-е;
— 10 января — за 11-е и 12-е числа.
В отделениях почтовой связи Краснодара пенсии и социальные выплаты выдадут:
— 3 января — за 3 и 4 числа;
— 4 января — за 5 число;
— 5 января — за 3, 4 и 5 числа (на кассе отделений почтовой связи);
— 6 января — за 6 и 7 числа;
— 8 января — за 8 число;
— 9 января — за 9 число;
— 10 января — за 10 и 11 числа.
«Далее доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком», — сообщили в отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю.
Задать вопросы специалистам Отделения СФР по Краснодарскому краю можно, позвонив в единый контактный центр —