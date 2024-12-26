Стало известно, как будут выплачивать пенсии на Кубани в январе 2025 года

Задать вопросы специалистам Отделения СФР по Краснодарскому краю можно, позвонив в единый контактный центр — 8 (800) 100−00−01 . Региональные операторы центра работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов и в пятницу с 8:00 до 16:00 часов.