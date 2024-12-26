В Уфе маршрут городской электрички продлят до Иглино

«При этом пассажиры, которые едут из Иглино в Уфу на электричках типа “Ласточка”, будут платить в два раза меньше, чем по действующему на декабрь 2024 года тарифу, — пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Руслан Гарипов.