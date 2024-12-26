В Красноярском крае может возникнуть дефицит электроэнергии. Об этом сообщает издание «Проспект Мира».
В Иркутской области, Бурятии и некоторых других регионах начали бороться с майнерами. Добычу криптовалюты запрещают в 13 регионах.
Для Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края ограничения будут действовать в пики энергопотребления. В 2025 году — с 1 января по 15 марта, в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.
Как пишет издание со ссылкой на экспертов, добытчики криптовалюты из соседних регионов могут перебраться в Красноярский край. По оценкам специалистов, иркутские майнеры могут претендовать на 700 МВт мощностей. Это может привести к дефициту электроэнергии, увеличению аварий на подстанциях. Электросетевой комплекс Красноярского края сильно изношен.
В связи с возможным переездом майнеров в Красноярский край рассматривается механизм ограничения добычи криптовалюты на территории региона при прогнозируемом энергодефиците. Пока же в крае нет оснований для сезонного запрета на майнинг.
По оценкам энергетиков, электросетевое оборудование в Красноярском крае изношено на 82%. Требуются большие затраты на ремонт сетей, поэтому работы проводят точечно, в первую очередь в тех местах, где это нужнее всего.
Ранее сообщалось о том, что заказчица убийства свахи Нины Кузьминой вместе с ней могла заниматься бизнесом по добыче криптовалюты. По некоторым данным, именно это могло привести к роковому конфликту.