В Красноярском крае может возникнуть дефицит электроэнергии

Как пишет издание со ссылкой на экспертов, добытчики криптовалюты из соседних регионов могут перебраться в Красноярский край. По оценкам специалистов, иркутские майнеры могут претендовать на 700 МВт мощностей. Это может привести к дефициту электроэнергии, увеличению аварий на подстанциях. Электросетевой комплекс Красноярского края сильно изношен.