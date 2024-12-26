Годовая инфляция в Волгоградской области выросла до 8,99%

В 70 регионах России зафиксирован рост инфляции, при этом в Волгоградской области по итогам ноября зафиксирован самый высокий показатель. По данным Центробанка РФ, инфляция в регионе выросла с 7,7% до 8,99%.
— Основные причины такой динамики — сокращение предложения отдельных товаров, рост затрат производителей и поставщиков, а также ослабление рубля, — пояснили в Отделение Банка России по Волгоградской области.
Рост цен на продовольствие в ноябре увеличился до 11,29% после 9,34% в октябре. Повлияли на это майские заморозки и засушливое лето.
Инфляция на непродовольственные товары составила 5,79% в основном за счет подорожания топлива и ослаблением рубля. Дополнительным фактором стало снижение объемов производства нефтепродуктов в регионе.
Цены на услуги за год выросли на 9,96% за счет повышения тарифов на связь, транспорт и аренду квартир.