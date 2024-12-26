Как выросли цены на квартиры в Казахстане в 2024 году

Согласно официальным данным, цены на жилую недвижимость в Казахстане за 2024 год в среднем выросли на 3,4% как на первичном, так и на вторичном рынках. Однако это никак не затормозило спрос на жилье в стране — количество сделок купли-продажи выросло сразу на 24,3%.