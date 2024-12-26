Как выросли цены на квартиры в Казахстане в 2024 году

Согласно официальным данным, цены на жилую недвижимость в Казахстане за 2024 год в среднем выросли на 3,4% как на первичном, так и на вторичном рынках. Однако это никак не затормозило спрос на жилье в стране — количество сделок купли-продажи выросло сразу на 24,3%.
Между тем такой спрос заставляет продавцов изначально устанавливать более высокие ценники на свои квартиры. Так, согласно данным портала «Крыша», в 2024 году сразу в 16 из 18 городов Казахстана подорожала недвижимость. Средние цены на вторичном рынке выросли на 4% — с 371 тыс. тенге до 383 тыс. тенге за квадратный метр.
Сильнее всего цены выросли в Актау (на 13,3%), Астане (на 7,7%), Уральске (на 6,4%) и Петропавловске (на 5,9%). Умеренный рост зафиксирован в Актобе (плюс 5%), Алматы (плюс 3,4%), Туркестане, Талдыкоргане (по плюс 3,7%), Кокшетау (плюс 3,2%) и Шымкенте (плюс 2,8%).
Исключением в 2024 году стали лишь два крупных города: Караганда и Тараз, где цены снизились на 1,7% и 0,2% соответственно.
Отметим, что, несмотря на небольшой прирост, цены в Алматы остаются самыми высокими в стране. Здесь владельцы квартир в среднем устанавливают ценник в 744 870 тенге за квадратный метр. В Астане этот показатель составляет 512 633 тенге, а в Шымкенте — 432 378 тенге. Самые низкие цены зафиксированы в Туркестане — 322 923 тенге за «квадрат».
Интересно, что пока стоимость квартир в тенге растет, их ценность в долларовом эквиваленте падает. Это, в свою очередь, ставит под вопрос выгодность инвестиций в недвижимость.