Застройщик отсудил у мэрии Самары квартал около ТЦ «Вива Лэнд»

В итога доводы компании убедили суд у том, что мэрия расторгла договор о РЗТ, не имея на то оснований. Были упомянуты и многочисленные судебные процессы, которые «ДомАС» инициировал, чтобы признать бездействие городских властей незаконным. Также суд учел соблюдение графика расселения домов. Инвестор частично уже исполнил обязательства. На 2025 г. запланировано расселение домов № 161, 171, 173 по пр. Кирова, № 117 и 119 на ул. Вольской, № 36, 48 и 50 на ул. Каховской, № 140 по ул. Свободы.