Мед из Приморского края покоряет международный рынок

Приморский мед становится все популярнее на международном рынке. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщил глава региона Олег Кожемяко.
Губернатор рассказал об успехах агентства по развитию пчеловодства, достигнутых в уходящем 2024 году, в ходе выступления с инвестиционным посланием. Особое внимание в своей речи глава края уделил приморскому меду.
Агентство по развитию пчеловодства начало работать в Приморье в 2024-ом. Перед специалистами ведомства поставили непростую задачу — увеличить производство «жидкого золота», продажа которого процветает не только внутри страны. Приморский мед славится и за пределами России.
В перспективе эксперты хотят поставлять мед в краевые образовательные учреждения.
В уходящем году из Приморского края экспортировали 1 800 тонн меда. Спрос на него растет. Поэтому развивать это «сладкое» направление — задача стратегически важная и ответственная, сказал губернатор.