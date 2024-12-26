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Мед из Приморского края покоряет международный рынок

Продажа «жидкого золота» процветает как внутри страны, так и за ее пределами.

Источник: Комсомольская правда

Приморский мед становится все популярнее на международном рынке. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщил глава региона Олег Кожемяко.

Губернатор рассказал об успехах агентства по развитию пчеловодства, достигнутых в уходящем 2024 году, в ходе выступления с инвестиционным посланием. Особое внимание в своей речи глава края уделил приморскому меду.

Агентство по развитию пчеловодства начало работать в Приморье в 2024-ом. Перед специалистами ведомства поставили непростую задачу — увеличить производство «жидкого золота», продажа которого процветает не только внутри страны. Приморский мед славится и за пределами России.

В перспективе эксперты хотят поставлять мед в краевые образовательные учреждения.

В уходящем году из Приморского края экспортировали 1 800 тонн меда. Спрос на него растет. Поэтому развивать это «сладкое» направление — задача стратегически важная и ответственная, сказал губернатор.

экономика