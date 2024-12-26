Тургеневский мост в Краснодаре будут ремонтировать 1,5 года

Господин Архипов отметил, что госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции объекта. Согласно документу, на мосту через реку Кубань, соединяющем Краснодар и Адыгею, планируют полностью заменить мостовое полотно асфальтобетонного покрытия, частично заменить балки пролетного строения. Кроме того, планируют провести локальный ремонт пролетного строения и опор, а также отремонтировать тротуары и лестницы со стороны Краснодара.