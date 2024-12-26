Тургеневский мост в Краснодаре будут ремонтировать 1,5 года

Господин Архипов отметил, что госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции объекта. Согласно документу, на мосту через реку Кубань, соединяющем Краснодар и Адыгею, планируют полностью заменить мостовое полотно асфальтобетонного покрытия, частично заменить балки пролетного строения. Кроме того, планируют провести локальный ремонт пролетного строения и опор, а также отремонтировать тротуары и лестницы со стороны Краснодара.
Замглавы отметил, что перед началом ремонта власти опубликуют в СМИ схему организации дорожного движения на время строительно-монтажных работ.
Тургеневский мост эксплуатируется уже 38 лет, и за этот срок на нем ни разу не проводили капремонт. Сейчас на дорожном полотне много повреждений.
Во время прямой линии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что ремонт Тургеневского моста может начаться в 2025 году при условии, «если транспортники смогут своевременно освоить выделенные средства». В бюджете края на ремонт объекта заложено около 3,8 млрд руб.