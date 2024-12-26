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В посёлке Красноярского края переселят из аварийных домов более 130 жителей

Более 130 жителей Подтёсово вскоре получат ключи от новых квартир.

Источник: Правительство Красноярского края

В посёлке Подтёсово Енисейского района сдали новый трёхэтажный дом, в который переселят из аварийных домов 132 жителя. Здание расположено в переулке Пролетарском и состоит из 60 квартир. Жители переедут в новые квартиры уже совсем скоро — после оформления документов.

Дом построен по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Благодаря проекту всего в течение последних шести лет в регионе расселили 18 тысяч жителей непригодного жилья.

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