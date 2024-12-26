В посёлке Красноярского края переселят из аварийных домов более 130 жителей

В посёлке Подтёсово Енисейского района сдали новый трёхэтажный дом, в который переселят из аварийных домов 132 жителя. Здание расположено в переулке Пролетарском и состоит из 60 квартир. Жители переедут в новые квартиры уже совсем скоро — после оформления документов.