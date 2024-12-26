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Как будут работать платные парковки во Владивостоке на новогодние праздники

В последний рабочий день года парковки сохранят будничный режим.

Источник: PrimaMedia.ru

Согласно постановлению администрации Владивостока в выходные и праздничные дни платные парковки в городе станут бесплатными, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Цифровое Приморье».

График работы парковок:

Поскольку суббота, 28 декабря, объявлена рабочим днём, платные парковки сохранят стандартный график для будней.

С 8.00 до 19.00 — парковка платная;С 19.00 до 8.00 — парковка бесплатная.

С 29 декабря по 8 января (выходные и праздничные дни) парковки будут бесплатными круглосуточно. В будние дни после праздников парковки вновь перейдут на стандартный режим работы.

Напомним, в праздничные дни в Приморье будут усилены меры по контролю за безопасностью на дорогах.