Как будут работать платные парковки во Владивостоке на новогодние праздники

Согласно постановлению администрации Владивостока в выходные и праздничные дни платные парковки в городе станут бесплатными, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Цифровое Приморье».
График работы парковок:
Поскольку суббота, 28 декабря, объявлена рабочим днём, платные парковки сохранят стандартный график для будней.
С 8.00 до 19.00 — парковка платная;С 19.00 до 8.00 — парковка бесплатная.
С 29 декабря по 8 января (выходные и праздничные дни) парковки будут бесплатными круглосуточно. В будние дни после праздников парковки вновь перейдут на стандартный режим работы.
Напомним, в праздничные дни в Приморье будут усилены меры по контролю за безопасностью на дорогах.