Краевого перевозчика оштрафовали на 4 млн руб. за ненадлежащее исполнение контракта

Напомним, прокуратура Свердловского района Перми начала проверку перевозчика на основании обращений граждан о нарушении расписания автобусами 106 маршрута «д. Кондратово — Центральный рынок». Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года компания не выполнила 1651 рейс. Как сообщает надзорный орган, по выявленным фактам ненадлежащего исполнения обязательств в рамках заключенного государственного контракта на осуществление регулярных пассажирских перевозок руководителю компании-перевозчика внесено представление.