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В Омске снесут дом на 4-й Транспортной и построят жилой комплекс

Дом должны были расселить в 2020 году.

Источник: Аргументы и факты

На официальном сайте омской мэрии появилось постановление о сносе аварийного дома на улице 4-й Транспортной.

Для муниципальных нужд изъяли сам дом и землю под ним. В постановлении говорится, что на месте аварийного дома построят многоэтажный жилой комплекс, а также объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Напомним, что в апреле суд обязал муниципалитет Омска немедленно расселить жильцов аварийного дома № 50 на улице 4-я Транспортная. Прокуратура подала иск в суд, требуя от администрации города немедленно расселить жильцов. Суд удовлетворил требования ведомства, признав необходимым принять меры в интересах безопасности омичей.

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