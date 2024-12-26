В Омске снесут дом на 4-й Транспортной и построят жилой комплекс

На официальном сайте омской мэрии появилось постановление о сносе аварийного дома на улице 4-й Транспортной.
Для муниципальных нужд изъяли сам дом и землю под ним. В постановлении говорится, что на месте аварийного дома построят многоэтажный жилой комплекс, а также объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Напомним, что в апреле суд обязал муниципалитет Омска немедленно расселить жильцов аварийного дома № 50 на улице 4-я Транспортная. Прокуратура подала иск в суд, требуя от администрации города немедленно расселить жильцов. Суд удовлетворил требования ведомства, признав необходимым принять меры в интересах безопасности омичей.