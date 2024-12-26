В Петербурге откроют первую за пять лет новую станцию метро

«Открытие станции “Горный институт” — переломное событие. Мы преодолели кризис, сохранили уникальный коллектив метростроевцев. И сегодня видим первые результаты. Спасибо президенту за поддержку, благодаря которой мы сохранили городское метростроение. Инженерам, рабочим и всем, кто принимал участие в строительстве и пуске станции! И спасибо всем петербуржцам за терпение!», — написал губернатор.