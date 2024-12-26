В Петербурге откроют первую за пять лет новую станцию метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Первая за последние пять лет новая станция метро «Горный институт» в Санкт-Петербурге откроется для пассажиров 27 декабря, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Это будет первая новая станция подземки в Северной столице за пять лет: в предыдущий раз станции метро открывались в Петербурге в 2019.
«Метростроители завершили работы на станции “Горный институт”. С завтрашнего утра станция полноценно заработает для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной линии, вестибюль будет открыт на вход и выход», — написал он в своем Telegram-канале.
Беглов уточнил, что станция начнет работать в пятницу в 09.00.
«Открытие станции “Горный институт” — переломное событие. Мы преодолели кризис, сохранили уникальный коллектив метростроевцев. И сегодня видим первые результаты. Спасибо президенту за поддержку, благодаря которой мы сохранили городское метростроение. Инженерам, рабочим и всем, кто принимал участие в строительстве и пуске станции! И спасибо всем петербуржцам за терпение!», — написал губернатор.
«Горный институт» станет одной из самых глубоких станций петербургского метро — некоторые работы в перегонных тоннелях велись на глубине около 70 метров под землей. «Горный институт» станет третьей станцией метрополитена на Васильевском острове.
В последний раз новые станции метро открывались в Петербурге в октябре 2019 года, когда запустили три станции Фрунзенского радиуса — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». −0-