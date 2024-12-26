На Дону на 300 млн рублей подорожала вторая очередь «Ростовского» кладбища

На Дону выросло в цене на 300 млн рублей обустройство второй очереди «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе. Вся информация для подрядных организаций находится на сайте государственных закупок.
Общая стоимость тендера, который объявило ростовское управление капитального строительства, составила 1,8 млрд рублей.
Как говорится в проектной документации, площадь участка для второй очереди кладбища составляет 39,9 га, из которых 9,8 га планируется под дороги и иные покрытия, 7,7 га под объекты озеленения и 19,9 га для размещения мест захоронения.
Напомним, строительство будет проходить в шесть этапов. Территорию второй очереди кладбища озеленят, проведут инженерные коммуникации, обустроят площадки невостребованных прахов, зоны отдыха и прощания, а также стелу и многое другое.