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На Дону на 300 млн рублей подорожала вторая очередь «Ростовского» кладбища

Вся информация об этом размещена на сайте государственных закупок.

На Дону выросло в цене на 300 млн рублей обустройство второй очереди «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе. Вся информация для подрядных организаций находится на сайте государственных закупок.

Общая стоимость тендера, который объявило ростовское управление капитального строительства, составила 1,8 млрд рублей.

Как говорится в проектной документации, площадь участка для второй очереди кладбища составляет 39,9 га, из которых 9,8 га планируется под дороги и иные покрытия, 7,7 га под объекты озеленения и 19,9 га для размещения мест захоронения.

Напомним, строительство будет проходить в шесть этапов. Территорию второй очереди кладбища озеленят, проведут инженерные коммуникации, обустроят площадки невостребованных прахов, зоны отдыха и прощания, а также стелу и многое другое.

строительство