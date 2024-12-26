Качество воздуха в Норильске можно будет оценить онлайн

Он также считает, что кейс «Норникеля» можно назвать еще и смелым социальным экспериментом: «С одной стороны, это создает и новую точку уязвимости, особенно для ситуаций, когда будут происходить какие-то эксцессы — неприятные запахи, например. С другой, онлайн-мониторинг поможет потихоньку начать работать с устойчивыми стереотипами о том, что “у нас грязный город”, и что в этом плане в нем ничего не меняется».