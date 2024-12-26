Завод по производству сварочного оборудования построят в Новосибирске

Новое промышленное предприятие появится в Новосибирске к 2029 году. «Центр машиностроения и металлообработки “Роден” планирует построить производственный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров. В нем разместят цеха, заводоуправление, а также учебно-производственный комбинат по подготовке сотрудников — токарей, фрезеровщиков, слесарей и других. Завод будет производить оборудование для сварки арматуры на заводах ЖБИ и ДСП. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.