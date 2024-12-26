В Ростовской области работающим пенсионерам повысят пенсию

Уровень индексации будет рассчитываться от той суммы, которую мог бы получить пенсионер, если бы не оставался на работе. Таким образом, хотя увеличение выплат ожидается для всех, лишь те, кто уже вышел на пенсию, смогут рассчитывать на дополнительные выплаты.