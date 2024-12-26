В Ростовской области работающим пенсионерам повысят пенсию

Эта информация была опубликована на официальном сайте социального фонда России.
Повышение затронет всех пенсионеров, вне зависимости от того, работают ли они в данный момент. В СФР отметили, что индексация составит 7,3%. Однако размеры выплат будут различаться для работающих и неработающих пенсионеров.
Для тех, кто продолжает трудовую деятельность, индексация не повлияет на саму пенсию, а коснется только установленной суммы, принимая во внимание все предыдущие индексирования за время работы.
Уровень индексации будет рассчитываться от той суммы, которую мог бы получить пенсионер, если бы не оставался на работе. Таким образом, хотя увеличение выплат ожидается для всех, лишь те, кто уже вышел на пенсию, смогут рассчитывать на дополнительные выплаты.
Также стоит подчеркнуть, что правительство оставляет за собой возможность повторного повышения пенсий, если уровень инфляции превысит установленный коэффициент.