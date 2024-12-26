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Красноуральск дополнительно получит почти десять миллиардов на развитие

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в программу развития городского округа Красноуральск на 2023−2030 годы.

Как сообщает Департамент информационной политики региона, финансирование программы увеличится на 9,8 млрд рублей. Большая часть дополнительных средств — это инвестиции в промышленные проекты. Дополнительные средства пойдут также капитальный ремонт образовательных учреждений, комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий, строительство новой дороги, лыжероллерной трассы, коттеджного поселка и общежития, а также на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Практика формирования программ развития муниципалитетов на среднесрочную перспективу применяется в Свердловской области с 2013 года. Сейчас такие программы есть у 14 городских округов и районов.