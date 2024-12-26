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Зарплаты нижегородским чиновникам поднимут на 11,7% с 2025 года

Опубликованы указы губернатора.

Источник: Reuters

С 1 января 2025 года чиновникам в Нижегородской области поднимут зарплаты на 11,7%. Соответствующие указы губернатора опубликованы на портале правовой информации.

Повысятся размеры денежного вознаграждения чиновникам, замещающим муниципальные должности в регионе, должностные оклады и оклады за классный чин муниципальных служащих. Также размеры должностных окладов работника, замещающим должности, не относящиеся к госслужбе.

Так, оклад курьера составит 8581 рубль, специалиста по кадрам — 13 467 рублей, секретаря руководителя — 17 611 рублей, начальника отдела — 26 935 рублей, руководителя аппарата министерства — 41 440 рублей, руководителя секретариата губернатора Нижегородской области — 45 583 рубля.

Ранее в Нижегородской области назвали сферы с самым активным ростом зарплат.