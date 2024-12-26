В Татарстане за неделю замедлился рост цен на бензин и дизельное топливо

В Татарстане за неделю, с 17 по 23 декабря, замедлился рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили на сайте Росстата.
Согласно исследованию, за этот период бензин АИ-98 и выше вырос в цене на 0,50% — до 79,8 рубля за литр. А АИ-95 подорожал на 0,03% — до 56,8 рубля за литр. На столько же стал дороже бензин АИ-92. Его теперь можно приобрести за 52,9 рубля за литр.
Дизельное топливо стало дороже на 0,18%. Его цена увеличилась с 65,1 до 65,2 рубля за литр. По России бензин подорожал на 0,4% — до 60,6 рубля за литр.
Напомним, в Татарстане с 1 июля 2025 года подорожает газ. В Казани и Набережных Челнах вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги на 22,3%.