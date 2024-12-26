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Теплоэнергия в Кишиневе и Бельцах может серьезно подорожать

Termoelectrica и CET-Nord требуют повышения тарифов на теплоэнергию для севера и центра Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Тариф на теплоэнергию для Кишинева и Бельц может серьезно возрасти, запрос на повышение Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) направили предприятия Termoelectrica и CET-Nord, которые снабжают энергоносителем северный и центральный районы Молдовы.

  • Для жителей Кишинева гигакалория может подорожать на 740 леев и достигнуть 2564 лея (без НДС).
  • Для жителей Бельц подорожание может стать еще более существенным: предприятие CET-Nord запросило у регулятора 2612 леев за гигакалорию (без НДС), что на 793 лея дороже, чем сейчас.

В качестве одного из аргументов предприятия приводят недавний рост тарифа на природный газ.

Напомним, 1 декабря НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ для бытовых потребителей, он вырос на 27,6% — с 12,15 до 15,5 лея за кубометр без учета НДС, или 16,74 лея с НДС. Также повысились цены на поставку природного газа для небытовых потребителей (предприятий и ТЭЦ) и в пунктах входа и выхода в/из передающих сетей природного газа.

Последний раз тарифы на тепловую энергию изменялись в июле 2024 года. В настоящее время потребители Termoelectrica платят за гигакалорию 1824 лея (без НДС), а потребители CET Nord — 1819 леев.

Парламент Молдовы ранее одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно вступило в силу 16 декабря и продлится 60 дней.

ЖКХ