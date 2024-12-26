Глава минпрома Башкирии оценил развитие экономики в 2024 году.

Вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев в интервью каналу «Россия-24. Башкортостан» дал оценку развитию экономики республики. По его словам, состояние промышленности сказывается на благополучии всех жителей Башкирии. Республика традиционно является опорным индустриальным регионом, формирующим около трети ВРП.
Вице-премьер подчеркнул, что в республике не закрылось ни одно промышленное предприятие, несмотря на беспрецедентные санкции. Это далось непросто, признался он, но теперь выстоявшая отрасль развивается по всем направлениям.
«Сейчас нам придётся сравниваться с высокой базой 2023 года, когда экономика выросла на 8%. Тем не менее итоги 11 месяцев показали рост на 5%, это уже хороший результат, и такова была заданная планка», — сказал Александр Шельдяев (по России рост промышленности ожидается 4,3%).
По словам главы минпрома, важно, что промышленность региона развивается в технологическом направлении. Этому способствует кластерная политика, проводимая в республике, открытие новых технопарков.
— Кластеры способствуют кооперации и импортозамещению — из 85 кластеров, существующих в России, 23 открыты в Башкортостане, — привел пример вице-премьер. — Открыты новые индустриальные парки и технопарки. Мы открыли много учебных мест в вузах и ссузах республики, обеспечивающих отрасль квалифицированными кадрами. И это произошло при непосредственном участии Главы республики, который много внимания уделяет теме подготовки кадров.
В республике активно поддерживается оборонная и лёгкая промышленность. Глава ведомства привел в пример открытие новых производств в Бижбуляке и Туймазах.
Александр Шельдяев отметил, что Башкирия несколько лет кряду лидирует в рейтингах и минпромторга РФ, и Агентства стратегических инициатив.
«Мы из четырех последних лет три раза становились лидерами рейтинга промышленной политики, один раз были в тройке. Со следующего года лидеры этого рейтинга будут кураторами так сказать его аутсайдеров. Мы будем опекать Республику Алтай — переносить наш положительный опыт на их почву, делиться своим опытом. Мы сделаем все, чтобы Алтай вошел в десятку лучших. Мы уже посмотрели, как у них развивается промышленность, проанализировали их работу, составили план развития», — рассказал вице-премьер.