Глава минпрома Башкирии оценил развитие экономики в 2024 году.

«Мы из четырех последних лет три раза становились лидерами рейтинга промышленной политики, один раз были в тройке. Со следующего года лидеры этого рейтинга будут кураторами так сказать его аутсайдеров. Мы будем опекать Республику Алтай — переносить наш положительный опыт на их почву, делиться своим опытом. Мы сделаем все, чтобы Алтай вошел в десятку лучших. Мы уже посмотрели, как у них развивается промышленность, проанализировали их работу, составили план развития», — рассказал вице-премьер.