В Татарстане открыли две платные дороги и новый перрон аэропорта Казани

Первый этап Вознесенского тракта, от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Казани, открыли в прошлом году. Его протяженность — около 4 км. Платным будет только второй этап дороги, который запустили сегодня, — участок от проспекта Победы до трассы М7 длиной 7,6 км.