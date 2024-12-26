Праздничные ярмарки откроются 1 января в Екатеринбурге

«Горожане и гости уральской столицы смогут приобрести сувенирную продукцию, а также расписные пряники, леденцы, горячий чай и глинтвейн. Посетителей ждут с 10.00 до 22.00 с 1 по 19 января 2025 года», — сообщили в городской администрации.