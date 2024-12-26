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Праздничные ярмарки откроются 1 января в Екатеринбурге

Большая ярмарка будет работать с 1 по 19 января в Историческом сквере.

Новый ярмарочный сезон стартует в Екатеринбурге уже 1 января 2025 года на площадке главного ледового городка в Историческом сквере.

«Горожане и гости уральской столицы смогут приобрести сувенирную продукцию, а также расписные пряники, леденцы, горячий чай и глинтвейн. Посетителей ждут с 10.00 до 22.00 с 1 по 19 января 2025 года», — сообщили в городской администрации.

С 1 января торговые ряды вернутся на Площади 1905 года. Они будут работать с 10.00 до 23.00 до 16 февраля.

В Академическом районе новогодняя ярмарка развернется с 1 по 19 января в Преображенском парке, на набережной реки Патрушихи.