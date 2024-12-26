На проект реставрации Дома офицеров в Воронеже выделяют 62 млн рублей

Начальная цена контракта составляет 61,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Источник финансирования — федеральный бюджет. Большую часть средств планируется выделить в 2026 году.
Подрядчик должен обладать лицензией на работы по сохранению ОКН. Ему предстоит провести комплексные научные исследования, включая инженерные изыскания, разработать эскизный проект реставрации и приспособления, а затем — рабочую проектно-сметную документацию. Последнюю нужно согласовать с региональным управлением по охране ОКН и Минкультом, также необходимо пройти негосударственную экспертизу.
Работы требуется выполнить до 31 января 2026 года. Гарантия на них составит 60 месяцев.
Подавать заявки на участие в торгах можно до 13 января. Итоги планируется подвести 16 января. В первую очередь будет учитываться квалификация участников (значимость критерия — 60%), во вторую — их ценовые предложения (40%).
Здание воронежского Дома офицеров было построено в 1875 году по проекту архитектора Виктора Переверзева для Мариинской женской гимназии.
В феврале 2024 года губернатор Александр Гусев сообщил, что Областной дом молодежи планируется перевести из Дома офицеров в здание на улице Плехановской. Тогда же он рассказал, что после обновления ОКН будет перепрофилирован под Центр военно-патриотического воспитания. В июле глава региона заявил, что часть Дома офицеров будет отведена под Центр допризывной подготовки.