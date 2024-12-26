На проект реставрации Дома офицеров в Воронеже выделяют 62 млн рублей

В феврале 2024 года губернатор Александр Гусев сообщил, что Областной дом молодежи планируется перевести из Дома офицеров в здание на улице Плехановской. Тогда же он рассказал, что после обновления ОКН будет перепрофилирован под Центр военно-патриотического воспитания. В июле глава региона заявил, что часть Дома офицеров будет отведена под Центр допризывной подготовки.