Вице-президент ВТБ Палаткин рассказал о развитии доставки банковских продуктов

— Выездной сервис можно назвать кровеносной системой розницы. Как кровеносные сосуды обеспечивают доставку кислорода и питательных веществ к каждой клетке тела, так и наши мобильные менеджеры обеспечивают доставку услуг до каждого клиента, независимо от его местонахождения. Сеть выездного сервиса ВТБ расширяется, охватывая все больше населенных пунктов и обеспечивая качественное обслуживание миллионов людей. С начала года география присутствия выездного сервиса ВТБ выросла более чем в 30 раз. Сегодня сервис доставки доступен в 4,6 тыс. населенных пунктов страны, в том числе в новых регионах и Крыму. А это более 121 млн человек! По итогам 2026 года услугами доставки банка смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тыс. городов и поселков. На выездной сервис уже сегодня приходится почти 30% от всех розничных операций.