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В Новосибирске состоятся общегородские универсальные ярмарки

27 декабря в Первомайском районе на улице Физкультурной, 7, пройдет универсальная городская ярмарка с 9 до 18 часов.

Как сообщили в мэрии города, на мероприятии будет представлен разнообразный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. В ярмарке примут участие более 40 организаций из сферы пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельскохозяйственные производители и фермерские хозяйства региона.

Кроме того, 28 декабря в Ленинском районе на площади имени Карла Маркса, 1, пройдет еще одна универсальная ярмарка с 10 до 16 часов. В ней ожидается участие около 30 местных производителей, которые предложат новосибирцам широкий выбор мясной и молочной продукции, меда, кондитерских изделий и других товаров.

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