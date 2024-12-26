В Новосибирске состоятся общегородские универсальные ярмарки

Как сообщили в мэрии города, на мероприятии будет представлен разнообразный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. В ярмарке примут участие более 40 организаций из сферы пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельскохозяйственные производители и фермерские хозяйства региона.
Кроме того, 28 декабря в Ленинском районе на площади имени Карла Маркса, 1, пройдет еще одна универсальная ярмарка с 10 до 16 часов. В ней ожидается участие около 30 местных производителей, которые предложат новосибирцам широкий выбор мясной и молочной продукции, меда, кондитерских изделий и других товаров.