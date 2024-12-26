В Екатеринбурге вырастут тарифы на вывоз мусора

Как писал ЕАН, по прогнозам городской администрации, уровень тарифов за отопление, горячую воду и другие услуги ЖКХ в Екатеринбурге вырастет более чем в два раза к 2045 году. В частности, тариф на услуги горячего водоснабжения вырастет с 157,18 рубля/куб. м в 2024 году до 171,96 рубля/куб. м в 2025 году. К 2045 году горожане, как ожидается, будут платить 349,27 рубля/куб. м. Схожим образом вырастут тарифы на вывоз мусора. В 2024 году ставка составляет 143,05 рубля/куб. м, в 2025 году будет 153,49 рубля/куб. м и к 2045 году дорастет до 329,91 рубля/куб. м.