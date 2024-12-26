Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области поднимут цены на проезд в электричках

Рост цен зависит от километража вашей поездки.

Источник: Om1 Омск

Региональная энергетическая комиссия Омской области объявила об изменениях тарифов на проезд в областных электричках. Изменения вступают в силу с 1 января 2025 года.

Инициатором повышения цен выступило АО «Омск-пригород», аргументируя своё решение инфляцией. Изменения касаются всех поездок дальше шести километров и напрямую зависят от дистанции проезда. Минимальные изменения коснутся поездок от 6 до 15 километров — цена вырастет всего на два рубля. Максимальные — при поездке на расстояние от 161 до 171 километра: к стоимости прибавят 16 рублей. Это максимально возможная дистанция проезда на электричке внутри Омской области.

Все льготы при этом сохраняются, заявили в РЭК.