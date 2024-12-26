В Омской области поднимут цены на проезд в электричках

Инициатором повышения цен выступило АО «Омск-пригород», аргументируя своё решение инфляцией. Изменения касаются всех поездок дальше шести километров и напрямую зависят от дистанции проезда. Минимальные изменения коснутся поездок от 6 до 15 километров — цена вырастет всего на два рубля. Максимальные — при поездке на расстояние от 161 до 171 километра: к стоимости прибавят 16 рублей. Это максимально возможная дистанция проезда на электричке внутри Омской области.