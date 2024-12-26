В Татарстане запустят жилищную программу для молодых ученых

«В следующем году заработает новая программа для молодых ученых. Это станет очень достойным наследием Года научно-технологического развития Республики Татарстан. 27,5 млн рублей будет направлено на то, чтобы молодые ученые Татарстана имели возможность получить субсидию в размере 550 тысяч рублей на улучшение своих жилищных условий», — сказал он.