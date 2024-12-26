В Татарстане запустят жилищную программу для молодых ученых

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Программа по улучшению жилищных условий молодых ученых стартует со следующего года в Татарстане. На ее цели из регионального бюджета выделят 27,5 млн рублей, сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков на итоговой пресс-конференции.
«В следующем году заработает новая программа для молодых ученых. Это станет очень достойным наследием Года научно-технологического развития Республики Татарстан. 27,5 млн рублей будет направлено на то, чтобы молодые ученые Татарстана имели возможность получить субсидию в размере 550 тысяч рублей на улучшение своих жилищных условий», — сказал он.
По словам Садыкова, такую же сумму планируется обеспечить за счет работодателя. «Таким образом, мы планируем, что 1 млн 100 тыс. рублей будет получать молодой ученый, в котором заинтересованы предприятия, организации, научно-исследовательский институт либо вуз и, безусловно, в котором заинтересована Республика Татарстан», — добавил министр.
Программа рассчитана на три года. В случае успешной реализации она будет продлена, заключил Садыков.