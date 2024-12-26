В Крыму приняты меры для снижения стоимости бензина

Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Крым 24».
Глава региона уточнил, что он лично встретился с операторами и всеми учредителями, с которыми была обговорена стоимость на «Краснодар +1».
«Логистика так или иначе будет влиять на ситуацию», — сказал глава региона.
По словам главы республики, решением вопроса займутся в январе.
Ранее глава Крыма сообщал, что стоимость топлива в регионе повышаться не будет.
Напомним, что в Крыму с 1 января 2025 года повышается стоимость проезда в общественном транспорте.
Президент России Владимир Путин ранее объяснил рост цен в стране. Глава государства уточнил, что рост цент объясняется объективными причинами, среди которых то, что предложение не успевает за спросом.