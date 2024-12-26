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В Крыму приняты меры для снижения стоимости бензина

В Крыму приняты решения по доставке топлива, чтобы достичь показателей по стоимости бензина на полуострове.

Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Крым 24».

Глава региона уточнил, что он лично встретился с операторами и всеми учредителями, с которыми была обговорена стоимость на «Краснодар +1».

«Логистика так или иначе будет влиять на ситуацию», — сказал глава региона.

По словам главы республики, решением вопроса займутся в январе.

Ранее глава Крыма сообщал, что стоимость топлива в регионе повышаться не будет.

Напомним, что в Крыму с 1 января 2025 года повышается стоимость проезда в общественном транспорте.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил рост цен в стране. Глава государства уточнил, что рост цент объясняется объективными причинами, среди которых то, что предложение не успевает за спросом.

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