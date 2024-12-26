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Два вида российских «шоколадных яиц» запретили в Беларуси

Шоколадные изделия «Котики, вперед» и «ZAZU» со светящейся игрушкой из Владивостока запретят продавать ввозить в Беларусь и продавать в стране с 27 декабря, сообщает «Госстандарт».

Источник: Смартпресс

Сладости включили в реестр опасной продукции, поскольку они не соответствуют требованиям техрегламентов Таможенного союза. Информация «шоколадное изделие», указанная в маркировке, недостоверно характеризует продукт, у которого отсутствует отделяемая часть шоколада от общей массы изделия, зато есть недопустимые растительные масла.

«Изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — говорится в сообщении.