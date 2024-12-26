Цены на новостройки в Уфе выросли более чем на 15%

Цена квадратного метра жилья в новостройках Уфы увеличилась до 166,7 тыс. рублей, что на 15,1% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит портал «Мир квартир» по итогам анализа данных 70 городов РФ.
Столица Башкирии заняла 14 место среди крупных российских городов по этому показателю. На первом месте — Сочи, где «квадрат» жилья стоит 391,3 тыс. рублей. В тройку также вошли Москва и Санкт—Петербург (390,5 и 257 тыс. рублей соответственно). В среднем по России квадратный метр жилья обходится в 141,6 тыс. рублей (+11% к прошлому году).
Средняя цена квартиры в новом доме в столице Башкирии сложилась на уровне 7,5 млн рублей.
Что касается динамики, то больше всего цены выросли в Улан-Удэ (+29,6%), Севастополе (+25,8%) и Чите (+25,2%). Снижение цен фиксируется в Махачкале (-15,5%), Архангельске (-9,3%) и Грозном (-7,6%).
По данным аналитиков, рост цен на новостройки снизился из-за сокращения спроса и увеличения предложения во второй половине года после отмены льготной ипотеки.