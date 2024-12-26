Цены на новостройки в Уфе выросли более чем на 15%

Столица Башкирии заняла 14 место среди крупных российских городов по этому показателю. На первом месте — Сочи, где «квадрат» жилья стоит 391,3 тыс. рублей. В тройку также вошли Москва и Санкт—Петербург (390,5 и 257 тыс. рублей соответственно). В среднем по России квадратный метр жилья обходится в 141,6 тыс. рублей (+11% к прошлому году).