Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 января в Ростове-на-Дону изменится тариф на эвакуацию автомобилей

В Ростове скорректировали тариф на эвакуацию автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2025 года плата за эвакуацию автомобилей в Ростове-на-Дону повысится до 3860 рублей. Это на 211 рублей больше, чем в 2024 году. Информация указана в постановлении региональной службы по тарифам.

Также будет отличаться плата за хранение задержанных ТС:

— за машины категории А — 12,67 рубля в час;

— за машины категории В и D массой до 3,5 тонн — 25,49 рубля в час;

— за машины категории D массой более 3,5 тонн, С и Е — 50,97 рубля в час;

— за негабаритный транспорт — 76,24 рубля в час.

Новые расценки будут действовать до конца 2025 года.

Добавим, в течение трех последующих лет, с 2026 по 2028 годы, тариф на эвакуацию транспорта могут корректировать с повышением.