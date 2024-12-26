У фирмы в Новосибирске арестовали 49 машин и 5 зданий из-за долга

Судебные приставы в Новосибирске наложили запрет на регистрационные действия на автопарк и недвижимость коммерческого предприятия из-за задолженности перед контрагентом. Об этом в четверг, 26 декабря сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
По данным ведомства, долг у фирмы образовался после того, как она отказалась оплачивать оказанные услуги на 14 млн 93,5 тыс. рублей по договору на поставку и наладку оборудования с другим юрлицом.
Претензии контрагента руководство компании проигнорировало, после чего дело перешло в судебную плоскость. После поданного иска ответчик оплатил задолженность лишь частично — 4 млн рублей. Изучив материалы, суд занял сторону истца и вынес решение взыскать задолженность по договору.
Документ был предъявлен в органы принудительного исполнения, после чего судебный пристав уведомила организацию о возбуждении исполнительного производства, а также выявила наличие имущества для последующего ареста с целью взыскания долга: 49 транспортных средств и 5 объектов недвижимости.
В результате запрет на регистрационные действия на движимое и недвижимое имущество подвиг директора ООО оплатить задолженность перед продавцом.
«Оказалось, что в организации запланировали перерегистрацию имущества, но сделать этого не могли из-за запрета сотрудника органа принудительного исполнения. В течение трёх дней представитель предприятия полностью оплатил долг», — уточнили в ведомстве.