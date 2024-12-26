Мэр Екатеринбурга разрешил застройку участка с дачами РАН на Шарташе

По плану, под проект отводят участок площадью 2,4 га. Сейчас здесь находятся 15 дачных домика, но три из них не пригодны для проживания, а еще шесть не эксплуатируются. На реализацию проекта отводится три года.
Землю на берегу Шарташа передали УрО РАН под строительство дач еще в 1957 году. В советские годы участок оказался заброшен. И хотя академия поддерживала состояние объекта за свой счет, впоследствии построенные домики было решено снести. Обсуждалось, что новый владелец построит на участке гостиничный комплекс.