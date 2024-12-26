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С 1 января в Новосибирской области проиндексируют страховые пенсии

Повышение коснется всех получателей страховых пенсий, в том числе и работающих пенсионеров.

С 2025 года впервые в России индексация пенсий коснется работающих пенсионеров. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В Отделении СФР по Новосибирской области пояснили, что самим пенсионерам никуда обращаться не нужно — перерасчет сделают в беззаявительном порядке.

— Особенность механизма индексации пенсии для работающих пенсионеров заключается в том, что индексация будет применяться не к размеру реально получаемой пенсии, а к установленному размеру, то есть к тому, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Он зафиксирован на лицевом счете пенсионера. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации, — отметил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

Например, размер реальной пенсии работающего пенсионера составляет 19 тысяч рублей без учета индексаций, а с учетом пропущенных индексаций номинальная пенсия составляет 28 тысяч рублей — по нему и будет считаться индексация. Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации с 1 января 2025 года, составит 7,3%. Таким образом, пенсия у этого работающего пенсионера вырастет на 2 044 рубля в месяц.

В Социальном фонде также добавили, что индексация с 1 января распространяется на все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Таким образом, все новосибирские пенсионеры, в том числе и работающие, получат в январе 2025 года выплаты в новом размере с учетом проведенной индексации. Повышение коснется 727 тысяч жителей Новосибирской области.

Екатерина СОСНИНА.