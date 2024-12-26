С 1 января в Новосибирской области проиндексируют страховые пенсии

— Особенность механизма индексации пенсии для работающих пенсионеров заключается в том, что индексация будет применяться не к размеру реально получаемой пенсии, а к установленному размеру, то есть к тому, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Он зафиксирован на лицевом счете пенсионера. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации, — отметил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.