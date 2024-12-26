Рынок «Олимпия» в Волгограде закрыли по решению суда

Рынок «Олимпия» в Дзержинском районе существует больше 30 лет. Территория была предоставлена хозяйствующему субъекту для организации рыночной торговли еще в 1998 году. Однако капитальные объекты здесь отсутствуют, что перестало соответствовать требованиям изменившегося законодательства.
В 2022 году действие договора аренды истекло. А перезаключить его на прежних условиях было уже невозможно, так как это противоречит закону.
«В соответствии с актуальными требованиями рынки должны размещаться не в нестационарных объектах, а в объектах капитального строительства», — объяснили в администрации Волгограда.
Хозяйствующий субъект обязан был прекратить организацию торговли и освободить территорию, но этого не сделал, что стало для муниципалитета основанием обратиться в суд.
В августе 2024 года арбитраж Волгоградской области обязал хозяина рынка демонтировать торговые объекты. Тот попытался обжаловать решение, но безуспешно.
3 декабря 2024 года апелляционная инстанция оставила без изменений вердикт Арбитражного суда Волгоградской области, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.
Теперь торговцам придется искать новое место для своей предпринимательской деятельности. По их словам, уведомления о необходимости освободить территорию они уже получили.
Добавим, что недалеко от «Олимпии» недавно открылась современная ярмарка. Пока большинство мест там пустует. Возможно, что продавцы примут решение перевезти свой бизнес на новую территорию.
Как стало известно «Волгоградской правде.ру», после освобождения участка от незаконных объектов рынка «Олимпия» территория будет благоустроена.