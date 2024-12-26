Рынок «Олимпия» в Волгограде закрыли по решению суда

Рынок «Олимпия» в Дзержинском районе существует больше 30 лет. Территория была предоставлена хозяйствующему субъекту для организации рыночной торговли еще в 1998 году. Однако капитальные объекты здесь отсутствуют, что перестало соответствовать требованиям изменившегося законодательства.