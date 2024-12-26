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В рамках реновации можно получить жилье в другом районе Москвы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет в рамках программы реновации в Москве предоставить собственнику с письменного согласия равнозначное жилье в другом районе столицы. Документ опубликован.

Источник: РИА "Новости"

Изменения вносятся в закон «О статусе столицы РФ». Ранее собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, предоставлялось равнозначное жилье в том же районе города. Поправки устанавливают, что собственник может получить новую квартиру в другом районе столицы, если подпишет соответствующий документ.

Нововведения также касаются ситуации, когда собственника переселяют из квартиры с четырьмя и более комнатами, но возможности предоставить ему равнозначное жилье нет. Теперь в этом случае собственник с письменного согласия может получить сразу несколько жилых помещений.

Вместе с тем в законе указано, что многоквартирный дом в рамках реновации в Москве может быть включен в границы территории, подлежащей комплексному развитию, без проведения общего собрания собственников дома. Если дом исключается из программы реновации, он автоматически считается исключенным и из границ территории комплексного развития.

Путин Владимир
недвижимость