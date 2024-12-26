Лукашенко заявил, что на саммите ЕАЭС решили вопрос повышения зарплаты

Лукашенко рассказал, что время дебатов в узком составе, он попросил дать срок в полгода при обсуждении вопроса штата и зарплаты Евразийской комиссии. Это время будет необходимо, чтобы были проанализированы штатное расписание и заработная плата и решен вопрос по повышению заработной платы. Но еще он сказал, что дебаты были и по темам нефти и газа.