Лукашенко заявил, что на саммите ЕАЭС решили вопрос повышения зарплаты

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на саммите Евразийского экономического совета решили вопрос повышения зарплаты, передает БелТА.
Так, белорусский президент назвал очень серьезными дебаты, прошедшие на заседании Высшего совета ЕАЭС.
Лукашенко рассказал, что время дебатов в узком составе, он попросил дать срок в полгода при обсуждении вопроса штата и зарплаты Евразийской комиссии. Это время будет необходимо, чтобы были проанализированы штатное расписание и заработная плата и решен вопрос по повышению заработной платы. Но еще он сказал, что дебаты были и по темам нефти и газа.
— Дебаты были очень серьезные — от зарплаты до нефти и газа, — прокомментировал белорусский лидер.
Также белорусский президент сказал, о чем говорил с Путиным полтора часа.
Между тем Госкомимущество сказало, для кого не будет земельной амнистии в Беларуси.