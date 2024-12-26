Аэропорт «Кольцово» впервые преодолел за год планку в 8 млн пассажиров

В аэропорту «Кольцово» установлен новый рекорд за год по пассажиропотоку. В 2024 году через воздушные ворота Среднего Урала прошли уже восемь миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба аэровокзала.
Восьмимиллионным с начала года пассажиром стал Никита Снежкин, который вместе с семьёй отправился в Архангельск на рейсе авиакомпании Red Wings. Компанию ему составили тёща, мать, жена и маленький сын.
Исполнительный директор аэропорта Александр Пастухов и глава филиала Red Wings Кристина Аксёнова поздравили юбилейного пассажира. Он и его семья получили в виде подарка бесплатный перелёт в авиакомпании и посещение бизнес-зала.
Пастухов напомнил, что примерно год назад в аэропорту встречали семимиллионного пассажира, а сейчас взяли новую планку. По его словам, рост пассажиропотока происходит благодаря, в том числе, развитию межрегиональных перевозок.