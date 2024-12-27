Главные экономические достижения Крыма в 2024 году

«Коктебель — развитие достаточно большого туристического комплекса на этой территории — это очень интересно. Заключены соглашения о строительстве современного производства в Республике Крым, что тоже для нас очень важно. Тут же говорим о строительстве жилья в Керчи, которая развивается опережающими темпами… Все эти соглашения, которые заключались и для других наших территорий в течение всего одного дня в Уфе, говорят о том, что оценки темпов развития республики заслуженные», — резюмировала она.